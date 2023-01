Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin este in al noualea cer dupa ce a marcat in Lazio – Empoli 2-2! Razvan Marin (26 de ani) a fost imprumutat de Empoli, in vara lui 2022, de la Cagliari. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire la finalul actualului sezon. Razvan Marin, in al noualea cer dupa ce a marcat in Lazio – […] The post…

- Internaționalul roman Razvan Marin a marcat un gol și a ajutat-o pe Empoli sa plece neinvinsa de pe terenul lui Lazio, tabela indicand la final 2-2. Meciul disputat duminica a contat pentru etapa a 17-a din Serie A. Gazdeleau condus cu 2-0 pe „Stadio Olimpico“, grație golurilor marcate de Felipe Anderson…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Standard Liege – Anderlecht a fost oprit in minutul 63, dupa ce ultrasii oaspetilor au aruncat cu torte. In acel moment, scorul era 3-1 pentru echipa lui Denis Dragus. Internationalul roman a fost titular la Standard. In minutul 56 al partidei, Standard Liege a marcat al treilea gol, iar ultrasii de…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…