Răzvan Burleanu, reales în unanimitate de voturi, preşedinte al FRF Razvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marti, in unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani. "FRF are nevoie in continuare de fiecare dintre noi. Speranta este ca putem impreuna sa impingem Romania la cel mai bun nivel al sau. Misiunea noastra este sa facem fotbalul mai bun" , a declarat Burleanu, dupa ce a fost reales. Inainte de a fi reales, Burleanu a spus: "Mi-as fi dorit sa am un contracandidat, sa dezbatem idei si optiuni, sa avem contraargumente. Singurul lucru pe care il extrag este ca aratam unitate si determinare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marti, in unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani. “FRF are nevoie in continuare de fiecare dintre noi. Speranta este ca putem impreuna sa impingem Romania la cel mai bun nivel…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, premierul Nicolae Ciuca fiind singurul candidat la aceasta functie. Ciuca si-a depus candidatura la sefia PNL miercuri, in ultima zi in care era posibil acest lucru.…

- George Caval a fost reales președinte pentru un nou mandat la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș. Hotararea a fost luata in urma Adunarii Generale de joi, 31 martie. ”Va informez ca in data de 31.03.2022 a avut loc Adunarea Generala a CCIA Argeș, in care am fost reales președinte pentru…

- Alegerile vor avea loc la 22 aprilie, pe Arena Nationala Comitetul Executiv al FRF, intrunit ieri a stabilit pentru data de 22 aprilie organizarea Adunarii Generale de alegeri, care va avea loc pe Arena Nationala. Singurul candidat pentru functia de presedinte este actualul conducator al forului, Razvan…

- Comitetul Executiv al FRF, intrunit marti, a stabilit pentru data de 22 aprilie organizarea Adunarii Generale de alegeri. Singurul candidat pentru functia de presedinte este actualul conducator al forului, Razvan Burleanu. "Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, intrunit in mod statutar,…

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…

- Povestea migrației romanești e asociata adesea cu fuga de saracie și cautarea unor oportunitați economice. Unele femei au plecat insa din Romania ca sa scape de violența din propria familie. Acesta este episodul 2 dintr-o serie despre experiențele unor romance care locuiesc in Spania și care au trecut…

- In timp ce aproape de granitele tari asistam la o escaladare a conflictului dintre Rusia si Ucraina, care poate sa conduca chiar si la un razboi in regiune, Romania aduce tot mai mult a un mare balci. Un balci al desertaciunilor. Tensiunile dintre principalele partide aflate la guvernare, PNL si PSD,…