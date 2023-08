Raziile din cadrul actiunii "Blocada" la Constanta: Peste 600 de persoane legitimate si sanctiuni in valoare de 63.000 de lei (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 2 august 2023, politistii din Constanta au continuat actiunea "Blocada". In perioada 1 2 august 2023, politistii din Constanta au continuat actiunea "Blocada". In urma activitatii desfasurate, asupra unor persoane au fost descoperite mai multe pliculete ce contineau substante susceptibile…

- La data de 31 iulie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia, Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar si Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si prevenirea consumului de droguri sau…

- Pe parcursul zilei de ieri, 18 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost la datorie și au continuat misiunile pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, pe raza județului, au fost instituite 39 de filtre, au fost legitimate peste 400…

- Cincizeci de persoane au fost oprite sa intre la Festivalul Neversea, care a avut loc in perioada 6 – 9 iulie pe o plaja din Constanta, deoarece avea droguri asupra lor. De asemenea, in cele patru zile de festival peste 460 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar zece dintre acestea au…

- La data de 23 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au efectuat o razie in vederea mentinerii climatului de ordine si siguranta publica, prevenirii si combaterii faptelor ilegale si cresterii gradului de siguranta rutiera.Astfel, au fost legitimate aproximativ 200 de persoane,…

- La data de 15 iunie 2023, polițiștii din Sebeș au organizat, pe raza de competența, o acțiune de creștere a siguranței publice și prevenire a faptelor de natura penala sau contravenționala. Cu ocazia acțiunii, au fost legitimate 71 de persoane, au fost verificate 48 de autovehicule și au fost efectuate…

- Garda de Coasta a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 1 – 5 iunie 2023, cele cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria, din judetul Constanta, au fost tranzitate de 235.000 de persoane folosind 70.000 de mijloace de transport.“Din cele 235.000 de persoane, 91.000 au intrat…

- La data de 27 spre 28 mai a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au efectuat o razie in vederea mentinerii climatului de ordine si siguranta publica, prevenirii si combaterii faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Potrivit unui comunicat…