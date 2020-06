Razii nocturne în București: polițiștii au dat amenzi de peste 50.000 de lei pentru nepurtarea măștii de protecție Polițiștii Capitalei au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica bucureștenilor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca. Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București, iar echipele mixte de control au dat 60 de amenzi in valoare de 86.800 de lei. Dintre acestea 29 de amenzi in valoare de 56.400 de lei au fost date pentru nerespectarea masurilor care se aplica pe durata starii de alerta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica celor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca, scrie Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București,…

- In perioada 20-22 iunie, polițiștii locali din Suceava au aplicat 7 amenzi in valoare de 2.200 de lei, toate pentru nepurtarea maștii de protecție, in cadrul controalelor efectuate in mijloacele de transport in comun. Ei au facut verificari legate de purtarea maștii de protecție de catre șoferi și calatori,…

- S-au strans 12.000 lei din buzunarele celor cinci demnitari Politia Capitalei a anuntat, sambata, ca cinci membri ai Guvernului au fost amendati, dupa ce au aparut intr-o fotografie fumand sau fara masti de protectie in biroul premierului Ludovic Orban. Acesta a declarat ca „accidentul” a avut loc de…

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul, dupa apariția fotografiei scandaloase cu cheful de la Palatul Victoria . Potrivit informarii, Orban a platit sambata cele…

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul, dupa apariția fotografiei scandaloase cu cheful de la Palatul Victoria . Potrivit informarii, Orban a platit sambata cele…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. In fotografia facuta…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. Aceasta vine dupa ce…

- Incepand cu 15 mai, așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis, in Romania va intra in vigoare starea de alerta, iar purtarea maștii de protecție in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun va fi obligatorie....