Razii de amploare în Capitală: aproape 30 de șoferi au fost prinși DROGAȚI la volan sau BĂUȚI Aproape 30 de șoferi s-au ales cu permisele de conducere reținute pentru ca au fost prinși bauți sau drogați la volan, in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unor controale ale polițiștilor de la Brigada Rutiera București, relateaza Mediafax. Citește și: Accident MORTAL in Arad: Un microbuz a patruns pe terasamentul liniilor de tramvai, apoi a rupt un stalp de inalta tensiune Citește și:MORTAL in: Un microbuz a patruns pe terasamentul liniilor de tramvai, apoi a rupt un stalp de inalta tensiune Potrivit Poliției Capitalei, au fost aplicate, in total, 114 amenzi, in valoare de peste 91.000 lei și au fost reținute 32 permise de conducere. Din cele 32 de premise reținute, 20 au fost pentru conducerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

