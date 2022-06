Razie pentru descoperitea vitezomanilor. Nu a fost greu deloc șoferii ce apasă prea mult pedala de accelerație In data de 5 iunie, in intervalul orar 15:00-19:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au organizat o acțiune pe DJ 592 – Moșnița Noua, DJ 595 – Giroc și in municipiul Timișoara, in vederea reducerii numarului accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. Au fost legitimate 104 persoane și controlate 95 ... The post Razie pentru descoperitea vitezomanilor. Nu a fost greu deloc șoferii ce apasa prea mult pedala de accelerație appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a polițiștilor timișeni de la rutiera, duminica, la Timișoara, Moșnița Noua și Giroc. Oamenii legii au desfașurat verificari in trafic și au dat amenzi de peste 10.000 de lei.

- In data de 5 iunie, in intervalul orar 15:00-19:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au organizat o acțiune pe DJ 592 – Moșnița Noua, DJ 595 – Giroc și in municipiul Timișoara, in vederea reducerii numarului accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza.…

- Polițiștii au ieșit din nou in strada pentru a observa cum se respecta legea in cartiere, dar și in trafic. Sambata, in intervalul orar 18:00 – 22:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu lucratorii secțiilor urbane și rurale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au acționat in mediul…

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat, marti intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat initial Componentei 5 - Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost integral accesat. Astfel, pe 30 mai, cand s-a incheiat primul apel de proiecte pentru aceasta componenta,…

- Ieri, 12 mai, in intervalele orare 09:00-13:00 și 15:00-19:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, Serviciului Rutier Timiș și ai Sectilor Urbane Timișoara, impreuna cu lucratori din cadrul Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune pe principalele artere din municipiu, care a avut ca scop…

- 5 ore, sute de mașini trase pe dreapte și amenzi de zeci de mii de lei dupa o razie a Poliției. In data de 4 mai, in intervalul orar 16:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, Serviciului Rutier Timiș, ai Sectilor 2, 3, 4 și 5 Urbane Timișoara, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto…

- Marti dimineata, in intervalul orar 07:00-09:00, polițiștii rutieri au acționat pe principalele artere din muncipiul Timișoara pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Punctele de acțiune au vizat principalele cai rutiere de intrare/ieșire din municipiu și zonele…

- Miercuri seara, 9 martie, cel mai scump carburant a fost la statiile Eso Petrol din Timisoara, Dumbravita, Giroc si Mosnita Noua, dar se pare ca politica a fost extinsa in toata reteaua din tara. Statiile de benzina din Timisoara si zona periurbana a fost sufocate miercuri seara. Soferii panicati ca…