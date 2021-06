Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-șef militar Dan Voinea a vorbit, marți seara, la Antena 3, despre cazul atentatului cu bomba de la Arad, in urma caruia afaceristul Ioan Crișan a murit. "Nici nu ma indoiesc ca e vorba de mana crimei organizate. Zona Arad este cunoscuta cu o curba criminogena, inclusiv de pe…

- In perioada 31 mai – 1 iunie se va desfasura un maraton de vaccinare anti-COVID dedicat adolescentilor intre 16 si 18 ani in toate centrele organizate la nivel national, a anuntat presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita.…

- Fenomenul criminalitații organizate a fost ridicat la nivel de amenințare la adresa securitații naționale a Romaniei. Instituțiile cu responsabilitați in lupta impotriva fenomenului, sub presiune. DIICOT Arad arata cum a luptat anul trecut contra acestui flagel.

- Dezvoltarea la nivel mondial a tehnologiei informației și comunicațiilor a accelerat semnificativ in ultimul deceniu, iar creșterea producției și utilizarii acestor tehnologii a influențat pozitiv creșterea economica peste tot in lume. In Romania, industria ICT a reușit sa recupereze decalajele fața…

- ”Nu vor fi restricții suplimentare in noaptea de Inviere, dimpotriva, in noaptea de Inviere vor fi mai puține restricții, fiindca ne dorim ca oamenii sa poata merge la biserica”, a ținut sa precizeze, miercuri, Klaus Iohannis. Dupa ce a fost sa vada personal cum stau lucrurile la centrul mobil de vaccinare…

- 'O pandemie prelungita va pune o presiune puternica pe economia europeana si mondiala', iar recesiunea asteptata 'poate contura infractionalitatea grava si organizata in anii viitori', arata agentia europeana in raport. Criminalitatea organizata se extinde in toate zonele Uniunii Europene, iar amenintarea…

- Pandemia de coronavirus afecteaza societatea și situația economica din țara, dar nu mai puțin - criminalitatea și comerțul ilegal. Experții menționeaza, ca in confruntarea de durata cu criza pandemica, plus la alte probleme, autoritațile se ciocnesc de noi provocari din partea criminalitații, care afecteaza…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman l-a atacat pe ministrul Sanatații intr-o postare pe Facebook. Potrivit deputatului de Alba, acesta da dovada de ipocrizie in problema centrelor paralele de vaccinare, in scandalul imunizarilor „peste rand”. Florin Roman a scris ca adevaratele „centre paralele”, unde…