Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Brigada Rutiera din Capitala au aplicat un numar de 34 de sanctiuni, in valoare de 21.500 de lei, in urma unor controale in trafic pentru prinderea soferilor aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, scrie news.ro.Printre cei prinsi bauti la volan s-ar fi aflat…

- Fostul ginere a lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu, a fost depistat sub influența alcoolului la volan in timpul unui control de rutina al polițiștilor din Capitala, care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Cantarețul Puya a dat primele explicații in fața fanilor sai dupa ce in ziua de 27 aprilie a fost prins de polițiști in timp ce conducea drogat , pe o strada din Sectorul 1, din București. Artistul a spus ca „adevarul se știe mai incolo, nu mai am nicio treaba”. Chiar in weekendul acesta, Puya a aparut…

- Rapperul Puya ar fi fost prins in timp ce conducea drogat, miercuri la pranz, pe o strada din Sectorul 1, din Capitala. In urma unui control de rutina și a cercetarilor ulterioare ar fi rezultat ca acesta a consumat cocaina, au declarat surse pentru Observator . Puya a fost oprit marți, 27 aprilie,…

- Potrivit meteorologilor, vremea ramane deosebit de rece pana miercuri in toata țara, insa de Paște, temperaturile vor mai crește. Vremea rece continua și-n primele zile ale acestei saptamani, Saptamana Mare. Și totuși, de Paști se anunța vreme buna, cu temperaturi maxime de peste 20 de grade, anunța…

- Regulamentul unei școli din București a starnit indignare printre elevi și profesori. Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov a publicat regulamentul școlii 194 din Capitala care prevede scaderea notei la purtare elevilor pentru posesie de arme si droguri, dar ii exmatriculeaza pe cei care și-au vopsit…