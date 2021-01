Stiri pe aceeasi tema

- Noua soferi au fost prinsi drogati și trei beți la volan de politistii Capitalei. Polițiștii au reținut 26 de permise și au dat, in doua nopți, amenzi de peste 10.000 lei,conform Mediafax. In nopțile de vineri spre sambata și sambata spre duminica polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe…

- CERCETAȚI PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI In cursul zilei de sambata, 9 ianuarie 2021, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator in varsta

- Polițiștii rutieri ai Capitalei au prins și au amendat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost oprit in zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat ca era sub…

- Polițiștii de la Rutiera au identificat și sancționat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București.

- Mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor au fost prinși, in noaptea de sambata spre duminica, in Capitala, de polițiștii rutieri, anunța MEDIAFAX. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost oprit in zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat ca era sub influența substanțelor…

- Politistii rutieri au anuntat ca traficul auto este restrictionat temporar pe soseaua Panduri, in Sectorul 5 al Capitalei, pe segmentul de drum cuprins intre strada Dr. Dumitru Bagdasar si bulevardul Geniului, dupa ce s-a surpat o parte a partii carosabile. Se circula greu, iar pietonii au fost avertizati…

- Polițiștii din Capitala intervin vineri seara in parcarea unui centru comercial din sectorul 1 al Capitalei, unde s-au strins mai multe persoane, zona fiind cunoscuta pasionaților de drifturi.„In aceasta seara (vineri seara-n.r.), polițiști din Direcția Generala de Poliție a Municipiului București…