Polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurala Faget, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier Timiș și cei ai Biroului Rutier Lugoj, au organizat ieri, in intervalul orar 09:00 – 13:00, „o acțiune cu efective marite in zona de competența, in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța rutiera, precum și pentru menținerea fluenței […] Articolul Razie a polițiștilor timișeni in zona Faget. Peste 100 de amenzi date in doar patru ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .