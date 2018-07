Stiri pe aceeasi tema

- POFTITI LA NEA MARIN. Nicoleta Luciu, care alaturi de sora sa Iuliana Luciu, Jean de la Craiova și Vasilica Ceterașul formeaza prima echipa de vedete din cadrul show-ului, marturisește ca avut parte de o surpriza de proporții! POFTITI LA NEA MARIN. "La inceput nu am realizat ce inseamna, dar…

- Pentru Javier Mascherano, meciul impotriva Franței de la Campionatul Mondial pierdut de Argentina, scor 3-4 in "optimi", a fost ultimul in tricoul "pumelor". Inchizatorul de 34 de ani a venit la interviurile de dupa cu ochii in lacrimi și a incercat sa explice eșecul și jocul slab prestat de argentinieni…

- Miercuri, David Beckham a implinit frumoasa varsta de 43 de ani, iar daca la primele ore ale dimineții Victoria, dar și copiii, Cruz, Romeo și Harper, pregateau totul pentru cea mai frumoasa aniversare, nici nu-și inchipuia David ce surpriza de proporții il aștepta. Toata familia ii era aproape, mai…

- Dragostea cu care isi trateaza discipolii si pasiunea pentru meserie i-au adus Irinei Gașper titlul de "Cel mai iubit dintre dascali", oferit de Fundatia Edelweiss. Irina Gașper este profesoara la gimnaziul din satul Furceni, Orhei, de sase ani.

- Printre marii absenți de la ziua de naștere a Iulianei se numara sora ei, Nicoleta Luciu și soțul sau, Zsolt Csergo, scrie cancan.ro. Intrebata ce cadouri a primit, sarbatorita a spus ca nu a apucat sa le despacheteze. Ea a mai dezvaluit ca ar vrea sa revina pe micile ecrane, dar așteapta sa apara…