- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența va cumpara doua nave in valoare de peste 45 de milioane de dolari de la grupul olandez Damen, care deține doua șantiere in Romania. Parafarea contractului se face cu o zi inainte de vizita la București a premierul olandez Mark Rutte. Vor fi discuții despre aderarea…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania susține Romania la aderarea la Schengen. Despre acest lucru, ministrul de Externe al Romaniei a spus ca este un anunț extrem de important pentru romani.