- De astazi, Cehia a introdus Romania pe „lista rosie” a tarilor cu risc epidemiologic inalt, astfel ca persoanele ce calatoresc din Romania in Cehia trebuie sa isi notifice sosirea, telefonic sau prin alt mijloc de comunicare, la Directia de Sanatate Publica pe raza careia se afla locul de resedinta…

- Seismul s-a produs la ora locala 16:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 91 de kilometri. Cutremurul s-a produs la 70 km est de Brasov, 76 km nord-est de Ploiesti, 117 km sud de Bacau, 120 km vest de Braila, 121 km vest de Galati, 127 km nord de Bucuresti, 150 km nord-est…

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila duminica, intre orele 6.00 și 18.00, in 28 de județe din țara.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA! Statul poate sa-ți ia copiii Potrivit ANM, sunt…

- Doua cutremure mai putin obisnuite au fost inregistrate, in aceasta noapte, in Romania.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc, in judetul Buzau, si a avut magnitudinea de 2.0, la ora 00.32, la numai cinci kilometri adancime.Al doilea…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea si anunta ca, luni, va fi cod portocaliu in judetele Bacau, Vrancea, Buzau, Covasna si in zona montana a judetelor Prahova, Brasov, Harghita, Neamt si Suceava. Ulterior, pana marti dimineata, va fi cod portocaliu in judetele Timis, Arad, Bihor,…

- Pana miercuri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.826 cazuri de persoane infectate cu virusul Sars-Cov 2 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.391 au fost declarate vindecate și externate. Au fost inregistrate 321 noi cazuri de imbolnavire și 16 decese. Comparativ, marți,…

- Meteorologii au emis, sâmbata, o noua avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila în 34 de judete din tara, de sâmbata, de la ora 12.00, pâna duminica, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Cluj,…

- Cutremur in Romania. In ziua de 12 Iunie 2020, la ora 03:59:22 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 117km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti,…