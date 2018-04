Războiul şi asimetria intereselor Statele Unite sunt o putere globala intr-o lume plina de interese asimetrice Weekendul trecut am participat la o reconstituire a Bataliei de la Lexington, batalia care a lansat Razboiul Revolutionar American (Razboiul de Independenta al Statelor Unite ale Americii), in Massachusetts. Placerea de a fi alaturi de copii si nepoti a fost principalul meu motiv. Dar in timp ce priveam superba reconstituire, o intrebare logica mi-a venit in minte: Cum au putut americanii sa-i infranga pe britanici, nu doar la Lexington, si sa castige razboiul? Fortele britanice erau mai bine echipate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afirma Jacob Grandstaff, fost asistent al președintelui Bush Acum cateva luni, pe site-ul unui think tank american condus de un fost asistent al Președintelui George W.Bush, aparea o investigație amanunțita și incitanta despre implicarea organizațiilor patronate de George Soroș in Romania. Autorul,…

- "Eu, Tonya", povestea americancei Tonya Harding, faimoasa patinatoare blamata de lumea sportului, a avut vineri premiera pe marile ecrane din Romania. Tonya Harding, patinatoarea care a pus la cale un complot halucinant Tonya Harding, acum in varsta de 47 de ani, s-a transformat…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Premierul Viorica Dancila, intrevedere cu ambasadorul SUA, Hans Klemm Premierul Viorica Dancila l-a primit astazi la Palatul Victoria pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Seful guvernului a accentuat în timpul discutiilor cu diplomatul american importanta unui parteneriat…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…