Războiul Rusiei în Ucraina: Europenii se tem de consecințele nucleare și se grăbesc să se aprovizionează cu comprimate de iod Farmaciile din cel puțin noua țari din Uniunea Europeana se confrunta cu o creștere a cererii de comprimate de iod, pe fondul temerilor legate de o catastrofa nucleara, transmite Euronews.next. Experții in medicina nucleara avertizeaza ca aceste comprimate ar trebui luate numai la recomandarea și sub indrumarea specialiștilor in sanatate publica. Uniunea Farmaciștilor din Belgia a anunțat in presa ca deja au fost cumparate peste 300.000 de cutii. Farmaciile belgiene elibereaza gratuit aceste comprimate, pe baza carții de identitate belgiana. O situația similara este in Finlanda și Olanda, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

