Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua cu noi atacuri din partea Rusiei, dar armata ucraineana susține ca inaintarea invadatorilor a incetinit vizibil. Cu toate acestea, in cea de-a 13-a zi de razboi, un nou incident nuclear a avut loc in aceasta dimineața, odata cu atacul forțelor ruse asupra instalației de…

- Propaganda rusa susține ca ar fi descoperit „un mic laborator de droguri de lupta” in apropiere de Mariupol, fara a oferi prea multe detalii și probe in acest sens. In apropiere de Mariupol, trupele auto-ititulatei Republici Donbass au descoperit laboratoare pentru producerea de droguri „de lupta” pentru…

- Orasele Sumi si Lebedin din nord-estul Ucrainei au continuat sa se afle sub atacurile rusesti sambata, a declarat seful administratiei regionale din Sumi, Dmitro Jivitki, pe contul sau de Telegram. Avioane rusesti au distrus sambata un depozit pentru alimente, materiale de constructii si o parcare,…

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse in Ucraina in așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate dupa ce guvernul de la Kiev ar fi refuzat discuțiile, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN. Un consilier…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…