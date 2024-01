Statele Unite și Marea Britanie au trecut in ultimele zile la acțiune. Au bombardat poziții ale teroriștilor Houthi in Yemen, dupa ce aceștia au lansat la inceputul saptamanii trecute cel mai grav atac contra traficului maritim din Marea Roșie, calea de acces cea mai puțin costisitoare spre Marea Mediterana și țarile europene. Incepand din 7 […] Articolul Razboiul din Orientul Mijlociu s-a extins și in Marea Roșie, dupa intrarea in acțiune a unei alte mișcari teroriste, Houthi, sprijinita de Iran apare prima data in Curierul National .