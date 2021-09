Războiul denumirilor protejate: șampania franceză vs. champanillo spaniolă Conflictul comercial a fost caștigat de Franța: Justitia europeana a intarit joi protectia de care trebuie se beneficieze denumirile de origine protejata (DOP), in acest caz „champagne”, intr-o decizie salutata de Uniunea Producatorilor de Sampanie din Franta (CIVC), care a contestat dreptul de utilizare a termenului ”champanillo” de catre un lant de baruri de tapas […] The post Razboiul denumirilor protejate: șampania franceza vs. champanillo spaniola first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

