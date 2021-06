Războiul clonelor: a venit şi rândul Rapidului! Ameninţare serioasă la adresa clubului care a promovat în Liga 1! Dupa cazurile FCSB – Steaua si cele doua Universitati din Craiova, un alt mare razboi este pe care sa inceapa, tot pe seama aceleasi identitati, clamate de mai multe parti. FC Rapid 1923 SA, echipa care tocmai a promovat in Liga 1, este amenintata de AFC Rapid, din Liga a IV-a, cu mai multe procese, […] The post Razboiul clonelor: a venit si randul Rapidului! Amenintare serioasa la adresa clubului care a promovat in Liga 1! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- CSA Steaua tocmai a obtinut dreptul de a juca in liga secunda, dupa castigarea barajului cu Afumati. Sarbatoarea promovarii a fost umbrita insa dupa un anunt facut de Adrian Bumbescu, fostul fundas al ros-albastrilor.

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca in fiecare zi granițele țarii sunt forțate pentru introducerea de deșeuri, potrivit mediafax.ro. „Nu exista zi sa nu se incerce patrunderea in țara, sub o forma sau alta, mascata, voalata sau fațișa, cu deșeuri pe la punctele de frontiera…

- Fostul fotbalist Marcel Puscas a fost numit in functia de director general al clubului FC U Craiova 1948, a anuntat, marti, echipa nou-promovata in Liga I de fotbal. Puscas a mai activat in cadrul clubului din Banie, fiind presedinte din noiembrie 2018 pana in iulie 2020. Marcel…

- Rapid a promovat matematic in Liga 1! Nicolae Cristescu, fostul patron al clubului giuleștean, a fost emoționat de performanța reușita de elevii lui Mihai Iosif. Rapid - FC U Craiova 1948 e liveTEXT AICI Nicolae Cristescu, mana dreapta a controversatului finanțator Adrian Zamfir la Rapid, in perioada…

- Rapid a reușit, luni, sa revina in Liga 1, dupa ce a profitat de remiza dintre ASU Poli Timișoara și CS Mioveni, scor 2-2. Giuleștenii ajung in Liga 1, dupa 6 ani de pribegie in liga a 4-a si a 3-a, plus doua sezoane in Liga a 2-a, informeaza Gazeta Sporturilor . Rapid a promovat matematic in Liga 1,…

- Florin Lovin (39 de ani), fost coleg la FCSB in doua randuri cu George Ogararu (41), i-a sarit in aparare actualului oficial de la CSA Steaua. Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, l-a atacat in repetate randuri pe Ogararu, team managerul secției de fotbal de la CSA. Talpan este scandalizat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in varsta de 62 de ani, a facut joi prima doza de vaccin anti-COVID, in timp ce cancelarul german Angela Merkel, in varsta de 66 de ani, va fi vaccinata vineri.

- Mihai Iosif (46 de ani), antrenor principal la Rapid București, și-a prelungit contractul cu formația din Giulești pana la finalul anului 2022. Dupa rezultatele excelente de la carma Rapidului, Mihai Iosif a fost recompensat cu prelungirea contractului, care era scadent in aceasta vara. „Alb-vișinii”…