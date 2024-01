Stiri pe aceeasi tema

- De la 16 milioane de euro donate de UE Ucrainei pentru muniție și echipamente militare, suma a fost majorata la 200 milioane de euro. Astfel, cele 184 milioane de euro in plus vor fi folosite pentru instruirea militara a angajaților din Garda naționala, Serviciul de frontiera de stat, Poliția naționala…

- Odata cu sosirea anotimpului rece, o mare parte din cetațeni incepe sa aiba probleme cu condensul in apartamente, iar daca nu se gasește o soluție pentru eliminarea lui, aceștia risca sa gaseasca mucegai in jurul geamurilor, iar ulterior, pe pereți. Un britanic iscusit a oferit o soluție practica pentru…

- Cea mai buna varianta, de departe, este ca Romania si Bulgaria sa intre impreuna in Spatiul Schengen si "spre asta converg toate negocierile si toate incercarile de a convinge pe cei care inca sunt reticenti in aceasta chestiune", a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis.El a sustinut o conferinta…

- Trafic dirijat pe DJ203K, in Matești, in urma unui accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul dinspre Lopatari catre Buzau, un șofer in varsta de 73 de ani, din Buzau, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții…

- Trafic dirijat pe DJ203K, in localitatea Vintila Voda, in urma unui accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Lopatari catre Buzau, un șofer in varsta de 30 de ani, din Bisoca a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe aceeași…

- Traficul s-a desfașurat dirijat pe DJ203K, in Manzalești, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Lopatari, un șofer in varsta de 61 de ani, din Vintila Voda, a surprins și accidentat un pieton care s-a angajat in traversarea drumului prin…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, in urma reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis, o lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.

- Primarul comunei Lopatari, Claudiu Constantin, cere din nou, pe rețelele de socializare, sprijin financiar in valoare de 1,5 milioane lei, pentru reparatii la zidul unui cimitir care risca sa se prabuseasca peste unul dintre drumurile comunale. Potrivit acestuia, zidul de sustinere a unei suprafete…