Stiri pe aceeasi tema

- China vrea sa efectueze exercitii militare regulate si lucrari de explorare energetica impreuna cu rivalii sai asiatici in apele disputate din Marea Chinei de Sud, conform unui proiect de lege care urmareste prevenirea conflictelor in aceasta zona strategica, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Conform…

- Administrația Donald Trump intenționeaza sa creasca de la 10% la 25% nivelul noilor taxe vamale impuse in cazul unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, in incercarea de a forța Beijingul sa ofere concesii comerciale, a declarat o sursa familiara cu planul autoritaților SUA,…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii si China s-a limitat doar la taxe vamale, dar, uneori, exista si alte arme care pot rani grav adversarul, scrie BBC Mundo, preluat de Agerpres. SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi…

- Fondul Monetar International i-a avertizat pe liderii G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) ca recenta escaladare a tensiunilor comerciale intre SUA, China si UE va afecta...

- Vaduva disidentului chinez laureat al Nobelului pentru Pace Liu Xiaobo, care era tinuta in arest la domiciliu la Beijing, a urcat la bordul unui avion si a parasit China, a declarat un apropiat al acesteia pentru AFP (news.ro).Poeta Liu Xia, in varstade 57 de ani, nu mai era libera sa circule…

- Batalia pentru Marea Chinei sunt in toi iar pozitionarile si amplasarea echipamentelor continua in ritm sustinut. In timp ce lumea e concentrata pe tensiunile nucleare nord-coreene, pe rivalitatile sunniti-siiti si pe situatia din Siria, in Marea Chinei de Est se deruleaza toate pregatirile in perspectiva…

- MANILA: Președintele Rodrigo Duterte considera ca țara sa ar putea declara razboi daca soldații filipinezi ar fi raniți in disputata Mare a Chinei, a declarat un inalt oficial filipinez dupa ce au aparut in presa acuzații potrivit carora Beijingul a harțuit soldații trimiși in zona de autoritațile de…