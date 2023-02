Stiri pe aceeasi tema

Fortele Armate Aeriene din Belarus participa la un exercitiu aerian comun cu aviatia militara rusa. Ministerul Apararii din Belarus a anunțat ca efectueaza un exercițiu aerian comun, impreuna cu fortele armate ale Federației Ruse, adaugand ca exercitiul va contribui la ameliorarea competentei operationale…

Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri, la Davos, ca se teme ca Rusia pregateste o noua ofensiva in Ucraina in urmatoarele luni, adaugand ca este crucial sa-i fie oferit sprijin suplimentar Kievului, constand in tancuri si rachete moderne, relateaza Reuters si Radio Polonia.

Naționalistul de extrema dreapta din Rusia, Aleksandr Dughin, supranumit „creierul lui Putin", considera intr-o opinie publicata pe pagina sa de Facebok ca razboiul din Ucraina este „ultimul razboi al omenirii".

Suhoi Felon, un avion de vanatoare de generatia a cincea, intrat in serviciu in 2020, ar urma sa fie folosit de rusi pentru misiuni aer-aer sau aer-sol in Ucraina, potrivit serviciilor secrete britanice, relateaza „Le Figaro", anunța News.ro.

Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca Ucraina a eliberat duminica 50 de soldati rusi luati prizonieri in cadrul unui schimb, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldatii vor fi transportati la Moscova pentru reabilitare medicala si psihologica.

Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a creat un vast teren minat de 250.000 km2 din teritoriul tarii, potrivit prim-ministrului ucrainean Denis Smihal, transmite dpa, conform Agerpres.

Vocea lui Luke Skywalker va fi auzita in toata Ucraina deoarece va fi folosita pentru anunțurile privind alertele de raid aerian.

Ministerul Apararii al Federației Ruse a declarat ca armata rusa folosește complexe de racheta "Iskander" din dotarea Districtul Militar de Vest pentru a distruge obiective militare ucrainene in zona unei operațiuni militare speciale, transmite agenția rusa Interfax, citata de Rador.