Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa se confrunte cu o criza economica creata de conflictul militar dintre Ucraina si Republica Rusa, care s-a adaugat peste o presiune deja resimtita de industrie din cauza cresterii preturilor la energie, a declarat vineri ministrul Economiei, Florin Spataru.

- O mama refugiata cu doi copii din care unul de 11 luni și care vrea sa ramana in Romania a fost ajutata de pompierii suceveni sa treaca peste lipsurile de inceput ale vieții in bejenie. Iata cum relateaza povestea cei de la ISU Suceava: ”Kristina este o mama singura, venita din Ucraina cu cei doi […]…

- O refugiata din Ucraina munceste deja intr-o frizerie din Satu Mare Foto: Sergiu Podina Sa te afli într-o țara straina în care nu înțelegi limba și unde sa nu cunoști pe nimeni, provoaca sentimente ce nu le sunt necunoscute românilor. Nu puțini sunt românii plecați în…

- Primarii municipiilor din Romania solicita primarilor municipiilor si oraselor din Federatia Rusa, in calitate de reprezentanti legitimi ai comunitatilor locale, sa faca toate diligentele necesare fata de autoritatile centrale pentru a opri acest razboi care nu reprezinta poporul rus si viitorul…

- Franța a decis sa trimita 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, masura luata in cadrul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, a anuntat Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa, pentru prima data, dupa anul 1945; pentru…

- Masuri pentru copiii refugiați in Romania sunt anunțate de ministrul Familiei, Gabriela Firea: „am stabilit care sunt nevoile primare ale acestor copii și cum trebuie ajutați imediat ce pun piciorul pe pamant romanesc”, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a creat panica in statul vecin Romaniei, astfel ca de ieri și pana astazi mii de persoane au decis sa paraseasca tot ce aveau acasa și sa plece din țara puternic afectata. Romania a impus masuri la granițe dupa izbcunirea atacului.

- Președintele Klaus Iohannis: „Niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale!” Președintele Klaus Iohannis: „Niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale!” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, la Palatul Cotroceni, dupa ședința…