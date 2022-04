Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit locuitorilor din Vasylivka, numarul militarilor rusi a crescut semnificativ in oras. Acestia sunt stationati in zone rezidentiale pentru a se ascunde in spatele civililor si a-i folosi ca scuturi umane.

- Forțele rusești și ucrainene se concentreaza in partea de est a Ucrainei, in timp ce mii de civili au parasit regiunea inaintea a ceea ce amenința sa fie urmatoarea mare batalie a razboiului, scrie ziarul american New York Times . Luptele ar putea arata substanțial diferit de batalia pentru capitala…

- Scene socante au avut loc in satul Obuhovici din Ucraina, acolo unde soldatii rusi i-au folosit pe civili drept scuturi umane atunci cand au vazut ca pierd lupta impotriva trupelor ucrainene, potrivit dovezilor obtinute de BBC.

- Soldații ruși au folosit civili ucraineni pe post de scuturi umane, cand au vazut ca pierd lupta in fața trupelor ucrainene, arata dovezile obținute de BBC. In satul Obuhovici, oamenii spun ca au fost scoși din casele lor sub amenințarea armelor și ținuți ostatici intr-o școala de rușii care incercau…

- Menținerea in alerta a arsenalului rusesc este o prioritate pentru Rusia, a spus ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Este primul anunț dupa ce, timp de doua saptamani, a fost absent din spațiul public

- Pe masura ce conflictul militar din Ucraina se intensifica, nenumarați ucraineni sunt stramutați din casele lor și fug pentru a-și salva viața, dar, potrivit unora dintre ei, nu ii ingrijoreaza doar Rusia, ci și propria armata. Dezvaluirile au fost facute de jurnaliștii de la site-ul The Gateway Pundit,…

- Deși informațiile cum ca Rusia folosește arme termobarice in Ucraina circulau deja inclusiv in medii oficiale, imagini cu lansatoarele rusești tragand cu astfel de rachete nu aparusera pana acum nicaieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Forțele ruse intensifica atacurile cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra Mariupol, Kiev, Harkov, Cernihiv și alte orașe din Ucraina, a declarat astazi la Pentagon un inalt oficial al Departamentului Apararii.