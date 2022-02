RĂZBOI UCRAINA – Tot mai mulți maramureșeni își oferă gratuit casele pentru refugiați ucraineni Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric. „Din cele relatate in presa, deja exista cozi la granița Ucrainei cu Romania pe sensul de ieșire din țara spre Sighetu-Marmatiei. In acest sens, personal ma angajez sa gazduiesc gratuit o familie de ucrainieni in casa din localitatea Sacel, Maramureș. Vin cu rugamintea spre prietenii și cunoștințele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

