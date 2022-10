Razboi Rusia – Ucraina, ziua 224. Armata Ucrainei continua sa-si elibereze teritoriul atat in est, cat si in sudul tarii, iar fortele rusesti nu par sa o poata opri. Contraofensiva, insa, a dus la noi atacuri in Kiev, chiar in aceasta dimineata. Sapte drone kamikaze au fost lansate si cel putin o persoana a murit. In acest context, unii experti avertizeaza ca Vladimir Putin, incoltit, ar putea recurge la arma nucleara. Alti analisti prevad un final cu totul diferit al razboiului: inlaturarea lui Putin si destramarea Federatiei Ruse. Uniunea pregateste deja cel de-al optulea pachet de sanctiuni.…