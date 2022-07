Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni, Rusia incearca sa creeze aliante pe continentul african. The post Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151 LIVE TEXT. Polonia strange bani pentru a cumpara o drona Bayraktar pentru Ucraina. Președintele german: Razboiul din Ucraina, un razboi impotriva unitatii Europei first appeared on Money .