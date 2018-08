Război româno-român. Țapardel: România nu are nevoie de haos, scandal și violențe! Europarlamentara PSD Claudia Țapardel subliniaza ca-n Romania se duce o batalie politica intre doua tabere. O tabara care are o singura preocupare, anume sa blocheze prin toate mijloacele tot ce inseamna investiții și dezvoltare și tabara aflata la guvernare in mod legitim, care, in ciuda opoziției din Parlament si din strada, face ce a promis. ”Executivul condus de premierul Viorica Dancila este hotarat sa nu cedeze in fața celor care au un singur obiectiv, anume sa darame cu orice mijloace un guvern ales legitim care iși face treaba si se ține de cuvant. Tot ceea ce se intampla in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai apropiat spital este cel de la Bacau, iar centre de radioterapie adecvate mai exista la Iasi, Cluj, Brasov si Bucuresti. Lucrarile de modernizare (care presupun si aducerea unor echipamente de tratament de ultima generatie) vor fi gata in circa trei luni.

- "Au fost deja aprobate 13 proiecte majore de investitii strategice, dintre care patru sunt in domeniul infrastructurii de transport. Primul, si poate cel mai important proiect dintre ele, este autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, al carui studiu de fundamentare a intrat deja in prima lectura,…

- Noi proteste sunt anuntate pe Facebook sambata seara, in Bucuresti si Brasov, pentru apararea statului de drept, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneza din functiile detinute in Parlament si in Partidul Social Democrat. ”Oficial, Dragnea, dupa CEx, a declarat razboi romanilor! S-a anuntat…

- Masura inseamna costuri mult mai ridicate, deschide calea catre „comisioane legale” și duce la neaccesarea fondurilor Europene de pana la 85% din costul total al construcțiilor – bani nerambursabili, potrivit unei postari recente a ASCORO. Asociația mai considera ca un PPP in domeniul autostrazilor…

- Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern Foto: gov.ro Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern prin adoptarea unei ordonante de urgenta în urma cu câteva zile, cu scopul de a stimula investitiile. Saptamâna viitoare, executivul…

- Cele mai importante asociatii care militeaza pentru un sistem rutier national modern trag un semnal de alarma cu privire la intentia Executivului de a implementa parteneriatul public-privat (PPP) pentru construirea de autostrazi. Asociatia Pro Infrastructura si Asociatia Construim Romania (ASCORO) sustin…

- Asociatia Pro infrastructura, despre autostrada din Moldova. Guvernul a ales ca le raspunda cetațenilor din Moldova cu „harți facute pe genunchi, fara nicio valoare” și cu „termene fanteziste care nu mai pot pacali pe nimeni”, au precizat reprezentanții Asociației Pro infrastructura. Reacția reprezentanților…

- Protest al taximetriștilor in Piata Constitutiei din Bucuresti Foto: Arhiva. Peste o suta de taximetristi protesteaza la aceasta ora în Piata Constitutiei din Bucuresti, în fata Ministerului Dezvoltarii, nemultumiti de noile propuneri anuntate de institutie la proiectul de ordonanta…