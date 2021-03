Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile Primariei Timișoara și a Consiliului Județean Timiș au purtat discuții referitoare la lamurirea problemelor aferente proprietații terenurilor de sub cladirile aflate in cadrul Complexului Bastion. Lamurirea problemelor legate de proprietate este necesara pentru a se putea intabula cladirile.…

- Anul acesta va fi recordul in materie de sume investite in infrastructura rutiera si feroviara, cu un buget de 8 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile si contributie nationala, a declarat, marti, la TVR1, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Ma lamurisem…

- Anul acesta va fi recordul in materie de sume investite in infrastructura rutiera si feroviara, cu un buget de 8 miliarde de lei din fonduri europene nerambursabile si contributie nationala, a declarat, marti, la TVR1, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Ma lamurisem…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, planul privind inaugurarea de autostrazi in 2021, precum și proiectele care vor intra in faza de execuție, potrivit publicației Economica. In acest an, s-ar putea finaliza Autostrada Sebeș – Turda, dupa șapte ani…

- Viitoarele autostrazi din Romania vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, care a precizat ca a semnat ordinul de ministru care modifica Normele tehnice privind proiectarea drumurilor.…

- Catalin Drula, ales deputat de Timiș in urma scrutinului de la inceputul lunii decembrie și numit acum ministru al Transporturilor in Guvernul Cițu, a anunțat ca va fi inființata o noua companie de investiții rutiere, care va avea ca obiect de activitate gestionarea marilor proiecte de șosele de mare…

- Noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca isi propune ca in urmatorii zece ani in Romania sa se construiasca autostrazi si a vorbit despre o autostrada care sa uneasca sudul tarii de Moldova, dar si despre centurile Bucurestiului sau varianta de ocolire a litoralului.

- ”Azi preiau mandatul de ministru al Transporturilor. Am primit zilele acestea foarte multe mesaje de incurajare. Increderea voastra ma onoreaza si ma obliga. O sa-mi dau toata priceperea sa facem treaba buna la minister. Am spus si ieri la audierile din parlament ca succesul depinde de echipe, nu…