Razboi Israel – Hamas. O delegatie a guvernului Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu, a ajuns in Israel si a avut discutii cu prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu. Joe Biden ajunge maine in Israel. Intre timp, armata israeliana spune ca faza urmatoare a razboiului ar putea sa difere de asteptari si ca statutul post-razboi al Fasiei Gaza este o problema globala care trebuie discutata. Organizatia Natiunilor Unite avertizeaza ca situatia devine din ce in ce mai tragica. In Fasia Gaza, incep sa se termine pana si sacii pentru cadavre, in timp ce membrii Hamas au furat din sediul ONU…