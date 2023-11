Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de aparare israeliene au confirmat ca avioanele lor de vinatoare au lovit tabara de refugiați Jabalia din Fișia Gaza, ceea ce a dus la moartea unui comandant de rang inalt al Hamas și la distrugerea infrastructurii subterane a militanților. Declarația este comunicata de RBC-Ucraina cu referire…

- Armata israeliana a confirmat ca a bombardat tabara de refugiati din Jabaliya in Fasia Gaza, afirmand ca a ucis acolo un comandant al Hamas care era, potrivit ei, unul dintre responsabilii pentru atacul lansat in Israel de miscarea palestiniana pe 7 octombrie, informeaza AFP.

- Un atac al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) a provocat o explozie masiva in tabara de refugiati Jabalia din nordul Fasiei Gaza, provocand numeroase victime, au declarat oficiali din ambele parti, relateaza CNN. Autoritatile controlate de Hamas au acuzat Fortele de Aparare ale Israelului pentru…

- Pene mari de fum se ridica peste Fașia Gaza in timp ce armata trage din Israel, in incercarea de a elimina militanții Hamas. Armata israeliana și-a menținut o prezența activa in sudul Israelului, langa granița cu Gaza sambata (28 octombrie), dupa ce și-a extins atacurile aeriene și terestre asupra enclavei…

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…

- UPDATE, ora 11:30: Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. “Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi”, a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia…