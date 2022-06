Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, 3 iunie, la Pro TV, ca Alianta Nord-Atlantica nu vede vreo intentie a Federatiei Ruse de a intra in conflict cu statele membre NATO. „Nu vedem astfel de intentie din partea Rusiei si trebuie sa spunem, fara sa ne facem prea mult…

- Putin arunca Holodomorul stalinist pe Washington. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri SUA ca duce un „razboi indirect" impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentantilor americana a aprobat un pachet de asistenta pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, relateaza…

- Pentru a accelera campania din Donbas, președintele rus Vladimir Putin este obligat sa reduca operațiunea militara a Rusiei din Siria. Rusia a inceput procesul de retragere a forțelor sale militare din Siria și le concentreaza pe trei aeroporturi inainte de a fi transferate pe frontul ucrainean. Bazele…

- Rusia aduce un mesaj halucinant pentru Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a facut un anunț incredibil. Dmitri Peskov a subliniat ca Rusia ar putea declara ,,razboi” Ucrainei in contextul in care trupele militare sub conducerea lui Putin au invadat deja țara vecina de aproape doua luni. ,,Ele…