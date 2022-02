Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Lugansk - controlata de Ucraina - a fost anunțata , joi dimineața, evacuarea generala in timp ce Rusia ataca Ucraina. „Recomandam locuitorilor din regiunea Lugansk sa paraseasca regiunea imediat”, a declarat șeful Administrației Regionale d

- Anunțul președintelui din Ucraina a fost facut dupa declarațiile lui Vladimir Putin, in care a recunoscut independența Donețkului și Luganskului. Ucraina se pregateste de razboi. Președintele Volodimir Zelenski a semnat, in aceasta seara, un decret privind recrutarea rezerviștilor intr-o perioada „speciala”.…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Ministerul de Externe al Greciei a declarat luni ca doi cetațeni greci au fost uciși și alți doi au fost grav raniți intr-un incident care a implicat soldați ucraineni in estul țarii, in apropiere de prima linie a conflictului cu forțele separatiste pro-r

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Diferite capitale au planuri diferite, „dar Kievul este pregatit pentru orice evoluție”, a declarat Kuleba, ministrul ucrainean de externe, in timp ce oficialii americani au continuat sa traga semnale de alarma cu privire la o invazie iminenta. Ucraina, susținuta de unii aliați europeni, a incercat…

- In timp ce Rusia a pregatit 70 la suta din armata necesara unei invazii la scara larga in Ucraina, iar avioane cu militari americani continua sa soseasca in Polonia, Presedintia de la Kiev considera ca sansele de a gasi o solutie diplomatica la criza cu Moscova sunt „semnificativ superioare” celor de…

- Mobilizarea militara rusa in apropiere de granițele Ucrainei a fost consolidata cu rezerve de sange și alte materiale medicale care permit tratarea victimelor, relateaza Reuters, care citeaza trei surse oficiale americane.