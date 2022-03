Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Papa Francisc a facut apel la incetarea ostilitaților din Ucraina in timpul slujbei sale saptamanale de duminica. „Pentru numele lui Dumnezeu, va cer, opriți acest masacru”, a spus el. „Dumnezeu este doar Dumnezeul pacii, nu al razboiului, iar cei care susțin violența ii profaneaza numele”.…

- UPDATE 4 Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 134 ranite in urma atacului cu rachete rusești asupra unei baze militare de antrenament din vestul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regiunii Lviv, citat de BBC. Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, in vestul…

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- Mai mulți martori au declarat pentru BBC ca au auzit explozii in orașele Liov și Ivano-Frankivsk din vestul țarii. Și agențiile de presa ucrainene raporteaza explozii similare. Agenția de știri UNIAN a citat utilizatori ai rețelelor de socializare care au raportat doua explozii puternice in Liov. In…

- Negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, un colaborator apropiat al lui Volodimir Zelenski, spune ca incepe sa perceapa o schimbare in atitudinea Rusiei in fata rezistentei ucrainene si sanctiunilor internationale, intr-un interviu acordat la Lvov pentru The Globe, citat de AFP.„La inceputul razboiului,…

- RAZBOI in Ucraina: A cincea zi de lupte cu trupele ruse. NEGOCIERI intre cele doua tabere, langa granița RAZBOI in Ucraina: A cincea zi de lupte cu trupele ruse. NEGOCIERI intre cele doua tabere, langa granița Luni, a cincea zi a invaziei ruse in Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…

- Rusia a asigurat duminica ca este pregatita sa negocieze cu Ucraina, propunand ca loc de intalnire Gomel din Belarus, tara de unde Rusia a lansat ofensiva asupra Ucrainei. Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko indeamna Kievul sa accepte negocieri cu Rusia, pentru ca Ucraina sa nu-si piarda „statalitatea”.…