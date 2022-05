Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei "si-a pierdut avantul si este mult intarziata", a afirmat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- UPDATE 3 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE. „Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- UPDATE 5 Rusia a organizat sambata exercitii militare in exclava sa Kaliningrad, teritoriu situat intre Polonia si Lituania, a anuntat comandamentul Flotei ruse in Marea Baltica, citat de Interfax, transmite Reuters. „Pana la 1.000 de militari si peste 60 de echipamente militare au fost implicati in…

- UPDATE 1 Doua elicoptere ucrainene au atacat, in aceasta dimineața, mai multe rezervoare cu combustibili din localitatea ruseasca Belgorod. Pompierii incearca sa stinga incendiul de proporții care a izbucnit dupa atac. Mai multe persoane ar fi fost ranite, conform Nexta. Știre inițiala Presedintele…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 7 Rusia a reținut cel puțin 4.357 de persoane, duminica, in timpul protestelor…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…