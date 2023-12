Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, in discursul sau zilnic, ca toata lumea ar trebui sa isi aminteasca faptul ca batalia pentru soarta Ucrainei continua si ca ucrainenii au nevoie de sprijn in fiecare zi.“Astazi, ocupantii rusi au lovit din nou la Herson. Atacuri brutale. Direct asupra orasului...…

- Volodimir Zelenski a declarat, in mesajul sau de vineri seara, ca sunt necesare schimbari pentru a imbunatati sistemul de mobilizare al Ucrainei, ca parte a unei strategii generale de imbunatatire a pozitiei militare a tarii in razboiul contra Rusiei ce dureaza de 21 de luni.

- Lloyd Austin a subliniat angajamentul Statelor Unite fața de Ucraina in timpul intalnirii cu președintele Volodimir Zelenski. El i-a transmis președintelui Zelenski ca Statele Unite vor ramane alaturi de Ucraina pe termen lung.Președintele Zelenski a apreciat vizita lui Austin și a menționat ca aceasta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Occidentul sa se ralieze poporului israelian așa cum a facut-o in jurul Ucrainei dupa invazia Rusiei și sa le arate ca nu sunt "singuri"."Recomandarea mea pentru lideri este sa mearga in Israel și sa sprijine oamenii, doar oamenii, nu…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor. UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100…

- Razboi in Ucraina. Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ieri ca planul de pace propus de Ucraina, dar și cele mai recente propuneri ale ONU de relansare a inițiativei privind cerealele prin Marea Neagra sunt "nerealiste”.