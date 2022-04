Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite miercuri dimineața in orașul rus Belgorod, situat la aproximativ 40 de kilometri nord de granița cu Ucraina, potrivit unui oficial local, citat de BBC News. Pe aplicația de socializare Telegram, guvernatorul regional Viaceslav Gladkov a declarat ca a fost trezit miercuri…

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- UPDATE 2 Un depozit de produse congelate a luat foc sambata dimineața din cauza bombardamentelor in districtul Brovary, la nord-est de Kiev, potrivit Ministerului ucrainean de Interne. Cea mai mare parte a forțelor rusești se afla la 25 de kilometri de Kiev. Bombardamentul a avut loc in satul Kvitneve,…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…