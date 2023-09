Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov intr-un interviu acordat presei ucrainene, relateaza CNN, citat de news.ro."Antrenamentul (pe avioanele F-16) a inceput", a declarat Reznikov, adaugand ca un…

- Razboi in Ucraina, ziua 543. Piloții ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un interviu acordat presei ucrainene.

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Formarea pilotilor ucraineni pe avioane americane de vanatoare de tip F-16 urmeaza sa inceapa in august, sa dureze ”cel putin sase luni”, iar Ucraina este necesar sa se doteze cu infrastructura pentru avioane de lupta, anunta ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznokov intr-un interviu acordat…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus luni ca antrenamentelor pilotilor ucraineni pe aeronavele F16, in Romania, vor incepe la sfarsitul acestei veri si va fi un proiect care va tine foarte mult. „Interesul meu este sa avem un proiect bine pregatit, solid, cu instructor foarte performanti si sa avem aici…

- O coalitie formata din 11 state va incepe instruirea pilotilor militari ucraineni pe avioane de lupta F-16 in august in Danemarca, un centru de instruire urmand sa fie creat si in Romania, au anuntat marti oficiali, citati de Reuters.

- Membrii CSAT au decis in ședința de pe 6 iulie crearea in Romania a unei facilitați de instruire a piloților pentru operarea avioanelor F-16. Inițial vor putea fi antrenați doar piloți romani, urmand ca in viitor sa se poata pregati și piloțil din statele aliate și partenere NATO, inclusiv Ucraina.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat, joi, implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou – crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16, informeaza AGERPRES . Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat ca, impreuna…