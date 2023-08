Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea absoluta a ucrainenilor sunt impotriva concesiunilor teritoriale și peste 40% dintre cetațeni considera ca Ucraina ar trebui sa continue lupta, chiar daca Rusia sporește loviturile cu rachete asupra orașelor ucrainene

- Consiliul Uniunii Europene a anuntat, vineri, sanctiuni impotriva unor persoane si entitati din Rusia implicate intr-o campanie de distorsionare a informatiilor despre invazia militara rusa in Ucraina.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj dupa incendiul de la spitalul de copii din București. Șeful Guvernului le-a mulțumit celor care au intervenit pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada, scrie Mediafax.Mesajul a fost transmis pe Facebook. CITESTE SI Substanța…

- Circa 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina au ajuns in Rusia, a afirmat duminica seara Grigori Karasin, seful comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatie Ruse, camera superioara a parlamentului de la Moscova, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- UE adopta cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu razboiul declanșat in Ucraina. Pachetul a intrat in vigoare vineri, iar Rusia a raspuns fața de masura prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat joi Rusia pentru uciderea a 136 de copii in Ucraina in 2022, forțele ruse fiind adaugate pe lista globala a infractorilor, potrivit unui raport adresat Consiliului de Securitate al ONU, citat de Reuters.

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- Președintele Zelenski cere parlamentului ucrainean sa aprobe sancțiuni pe o perioada de 50 de ani impotriva Iranului, din cauza rolului acestuia in aprovizionarea Rusiei cu drone și echipamente militare pentru razboi. Aceasta ar include o interdicție completa a comerțului cu Iranul, a investițiilor…