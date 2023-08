Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 17:00 - Olanda si Danemarca vor livra avioane F-16 Ucrainei. Anunț oficialLa doua zile dupa ce SUA au dat unda verde, premierul olandez Mark Rutte a oficializat duminica, in timpul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski, angajamentul tarii sale si al Danemarcei de a livra avioane de lupta F-16…

- O drona ucraineana a lovit o gara din orasul Kursk, situat in vestul Rusiei, provocand ranirea a cinci persoane, a declarat duminica dimineata devreme guvernatorul regional, relateaza The Guardian.Roman Starovoit a anuntat pe Telegram ca, potrivit informatiilor preliminare, drona s-a prabusit pe…

- Primarul Serghei Sobianin a afirmat ca apararea anti-aeriana a doborat drona, iar resturile acesteia au cazut pe Centrul Expo din oras.Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra capitalei Rusiei.Filmari neverificate care au aparut pe retelele sociale par sa arat un fum dens si gri care…

- Armata rusa a anuntat vineri, 11 august, ca a distrus o drona ucraineana in vestul Moscovei, pe fondul inmultirii atacurilor de acest tip care vizeaza capitala rusa, in timp ce spatiul aerian a fost inchis temporar deasupra a doua aeroporturi ruse, cu toate sosirile si plecarile suspendate, din cauza…

- Ministerul rus al Apararii a realocat arme și vehicule catre forțele din regiunile Belgorod și Kursk, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului , citat de Sky News . Proviziile sporite fac parte din eforturile Kremlinului de a extinde in mod constant capacitațile de securitate interna ale Rusiei…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona, seara trecuta tarziu, deasupra orasul Kursk din sudul țarii, in apropiere de granita cu Ucraina, conform informatiilor furnizate de guvernatorul regional.Roman Starovoit a scris pe Telegram ca sistemele apararii antiaeriene au fost in actiune de doua ori.Guvernatorul…

- O persoana a fost ucisa, sambata, pe teritoriul Rusiei, in urma unui atac cu obuze atribuit Ucrainei, anunta autoritatile locale, citate de agentia de presa Reuters, transmite observatornews.ro . Atacul cu obuze a vizat pozitii din localitatea Plehovo, situata in regiunea rusa Kursk, in apropierea frontierei…