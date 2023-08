Stiri pe aceeasi tema

- Centralele nucleare ucrainene din teritoriile controlate de Kiev vor fi in capacitate deplina de furnizare a electricitatii inaintea iernii, a asigurat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, citat marti de AFP, potrivit agerpres.ro. “Vom intra in iarna cu cele noua reactoare la capacitate deplina”,…

- Centralele nucleare ucrainene din teritoriile controlate de Kiev vor fi in capacitate deplina de furnizare a electricitatii inaintea iernii, a asigurat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, citat marti de AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Generalul Oleksander Tarnavski, comandantul forțelor ucrainene din sud, a declarat ca trupele sale inregistreaza progrese in contraofensiva din sudul țarii, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca Rusia folosește toate resursele avute la dispoziție in tentativa de a bloca avansul…

- Razboi in Ucraina, ziua 477. Adam Delimhanov, mana dreapta a liderului cecen Ramzan Kadirov, a fost vizat de artileria ucraineana in urma unor indicii oferite de mercenarii lui Evgheni Prigojin, acuza un comandant rus.

- NATO confirma sustinerea pentru Ucraina si confirma avansul trupelor Kievului pe frontul din est. Fortele ucrainene au reusit sa elibereze noi teritorii din apropierea orasului Bahmut din regiunea Donetk, dupa lupte grele.

- UPDATE 06.00 31 de tancuri M1 Abrams au sosit in Germania pentru un program de instruire a fortelor ucrainene pe tancurile americane, a anunțat Pentagonul, relateaza CNN. Fortele ucrainene ar urma sa inceapa instructia la Grafenwohr, in Germania, in urmatoarele doua saptamani, a declarat secretarul…