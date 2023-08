Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Exista un semnal ca o noua rebeliune poate incepe oricand in Rusia, care va fi susținuta de un numar mare de oameni, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat ABC News, comentand revolta liderului rus Wagner Evgheni Prigojin de la Moscova. “Cred ca da, pe baza datelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 479. Presedintele ucrainean a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP.

- Ucraina si-a format o retea de agenti si simpatizanti in interiorul Rusiei care sa efectueze acte de sabotaj impotriva unor obiective rusesti si a inceput sa le furnizeze drone pentru a organiza atacurile, au declarat pentru CNN mai multe persoane din serviciile secrete americane. Oficialii americani…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…