VIDEO / DJ Sava întâmpină vara cu o colaborare inedită

La 12 ani de la apariția hit-ului internațional „I Like The Trumpet”, care a cucerit toate topurile muzicale, buzoianul DJ Sava aduce continuarea celebrului single odată cu „Move Like Chaplin”, piesă pe care a lansat-o alături de Petra. Cu muzica și versurile compuse de către Ștefan… [citeste mai departe]