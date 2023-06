Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 474. Sunt indicii ca fortele ucrainene efectueaza operatiuni de contraofensiva pe patru sau chiar cinci directii de pe front, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.

- Volodimir Zelenski, afirma ca ocupantii rusi i-au abandonat complet pe oamenii din zonele ocupate si inundate acum, in urma distrugerii barajului de la Kahovka. Institutul pentru Studiul Razboiului confirma ca a inceput contraofensiva ucraineana, cu atacuri in cel puțin trei sectoare ale frontului.…

- Moscova incearca sa securizeze ce poate din regiunile anexate ilegal și inființeaza o noua companie de cai ferate care sa lege Donbasul, Herson și Zaporojie de Rusia. Pe plan militar, forța pare sa fi scazut puternic, lucru remarcat și de experții Institutului american pentru Studiul Razboiului, care…

- Transferul de arme nucleare in Belarus nu inseamna ca exista un pericol mai mare de escaladare in razboiul declansat in Ucraina, potrivit analiștilor Institutului american pentru Studiul Razboiului.

- Potrivit CNN, Vlodimir Zelenski a negat ca țara sa ar fi responsabila de presupusul atac cu drone asupra Kremlinului. Președintele Ucrainei a declarat ca ei nu au suficiente arme ca sa-l atace pe Putin sau sa atace Moscova, ci lupta pentru țara lor. „Noi nu il atacam pe Putin sau Moscova. Noi luptam…

- Șeful departamentului naval al Rosgvardia (garda naționala rusa) a fost arestat in ceea ce ar putea fi o „ampla ancheta de corupție” in cadrul serviciului de securitate interna, a raportat un thinktank cu sediul in SUA, potrivit Sky News . Colonelul Serghei Volkov, șeful Corpului Serviciului Naval…

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE intr-o analiza. Date in acest sens au…