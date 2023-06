Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Chinei a indemnat, vineri, Uniunea Europeana si NATO sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, pentru a facilita o solutie de oprire a conflictului cu Rusia, dar secretarul de Stat american, Antony Blinken, a insistat ca fortele ucrainene trebu

- Deși americanii, Europa și aliații lor se bat cu pumnul in piept ca lovesc in finanțele Rusiei prin sancțiuni, acestea par sa fie doar pe hartie. Exporturile de petrol rusești au ajuns la cel mai mare nivel de la invazia Ucrainei. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- China nu poate fi de incredere ca mediatoare a pacii intre Rusia si Ucraina si are de castigat de pe urma prelungirii razboiului, a avertizat presedintele ceh, Petr Pavel intr-un interviu publicat marti, 25 aprilie, de Politico , transmite Agerpres . Comentariile sefului statului ceh intervin intr-o…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, in timpul intalnirii cu presedintele francez Emmanuel Macron la Beijing, ca este gata sa-l sune pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul potrivit, au declarat surse diplomatice franceze pentru CNN si Reuters, o informatie confirmata ulterior…

- ”China, tocmai in baza relatiei stranse cu Rusia, reafirmata in acest zile, poate juca un rol major” in dosarul ucrainean, estimeaza Emmanuel Macron, referindu-se la recenta vizita a presedintelui chinez Xi Jinping la Moascova. ”China si-a afirmat atasamentul fata de Charta ONU. Integritatea teritoriala,…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate „probabil” de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Administratia Chinei a indemnat, joi, Ucraina si Rusia sa initieze urgent negocieri de pace, avertizand ca exista riscul escaladarii conflictului militar, care ar putea scapa de sub control, anunța Mediafax.Qin Gang, ministrul chinez de Externe, a discutat joi, prin telefon, cu omologul sau ucrainean,…