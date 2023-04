Război în Ucraina, ziua 408. Ruşii ar fi pătruns în centrul oraşului Bahmut Inalți oficiali ucraineni au insistat joi ca Kievul va face zero concesii teritoriale in lupta sa impotriva Rusiei, in urma declarațiilor unui adjunct din biroul președintelui ucrainean despre viitorul Crimeei. Razboi in Ucraina, ziua 408. Ucraina nu vrea sa abandoneze Crimeea ”In comentariile raportate pentru prima data miercuri de Financial Times, consilierul superior Andriy Sybiha a spus ca daca o contraofensiva ucraineana a impins forțele ruse inapoi la granița administrativa cu Crimeea, suntem gata sa deschidem o pagina diplomatica pentru a discuta acest lucru. Nu inseamna ca excludem calea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

