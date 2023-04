Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sambata un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse in Ucraina, transmite dpa. In majoritatea cazurilor, masurile se aplica pe termen de zece ani. Sunt vizati in special directori ai unor fabrici de armament si ai unor institutii […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 402. Zelenski anunța noi sanctiuni impotriva Rusiei si a sustinatorilor acesteia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .