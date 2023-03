Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana transfera rapid echipamente pe campul de lupta și antreneaza trupele ucrainene pentru o ofensiva majora impotriva Rusiei, care este așteptata la sfarșitul primaverii. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri, dupa o intalnire a grupului multinațional de contact…

- Doi piloti militari ucraineni se afla in prezent in SUA in vederea observarii competentelor lor pentru a-i ajuta mai bine pe teren, in timp ce Ucraina isi preseaza aliatii sa-i furnizeze avioane de lupta, inclusiv F-16, pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza AFP.

- Saptamana aceasta se va implini un an de la inceputul atacurilor masive asupra Ucrainei comise de forțele armate ruse, botezate de Kremlin drept "operațiune speciala" care urmarea "denazificarea" acestei foste republici sovietice. O consecința justificata de Moscova dupa ani de politici beligerante…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP. „Saptamana aceasta, un prim batalion ucrainean a…

- Adunarea Generala a ONU va supune la vot saptamana viitoare, la un an de la inceperea invaziei ruse in Ucraina, un proiect de rezolutie prin care va solicita Rusiei sa se retraga din Ucraina și sa ajunga cat mai curand posibil, la "o pace durabila, justa si cuprinzatoare".

- Armata germana a inceput sa-i instruiasca pe soldatii ucraineni sa manevreze tancurile de lupta Leopard 2, pe care Kievul le considera critice pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Rusia. Ucraina a primit promisiuni din partea mai multor țari ca vor trimite Leopard 2 pentru contraofensiva impotriva…

- Nici oligarhii nu au scapat de efectele razboiului din Ucraina, care a facut prapad prin averile lor. Oțelariile din Mariupol au fost facute scrum, terenurile agricole au fost abandonate și minate, fabricile și-au oprit activitatea din cauza penelor de curent și soarta exporturilor pe mare a ramas una…