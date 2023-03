Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Ucraina a afirmat vineri ca face totul pentru a „obtine victoria in acest an" impotriva Rusiei, anuntand o viitoare contraofensiva, in contextul in care vineri se implineste un an de la invadarea tarii de catre armata rusa.

- Razboi in Ucraina, ziua 343. Oficiali ucraineni au indicat ca o invazie de proporții a Rusiei, comparabila cu cea din 24 februarie anul trecut, ar putea surveni intr-un interval de cateva saptamani și ca in urmatoarele luni in Ucraina se vor desfașura bat

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…