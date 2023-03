Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marti seara ca asteapta "dialog" cu Administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, se afla in vizita in Rusia, anunța Mediafax."Noi am propus Chinei sa devina un partener" pentru…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Președintele Ucrainei susține, vineri seara, o conferința de presa, la implinirea unui an de cand Rusia a declanșat invazia in țara sa. Vineri dimineața, liderul de la Kiev a afirmat ca 2023 va fi anul victoriei Ucrainei asupra Rusiei. Conferința de presa a inceput cu un moment de reculegere in memoria…